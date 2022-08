Harry Styles anuncia terceiro show em São Paulo; confira detalhes

Nova data foi marcada para o dia 14 de dezembro, no Allianz Parque; cantor também fará shows em Curitiba e no Rio de Janeiro

Angela Weiss / AFP Preços dos ingressos variam entre R$ 190,50 e R$ 751



O Brasil ganhou uma nova data para a turnê ”Love On Tour”, do cantor Harry Styles. O britânico agendou mais um show extra para o dia 14 de dezembro deste ano, em uma quarta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. Pela alta demanda dos fãs, Styles se apresenta três vezes na capital paulista, nos dias 6, 13 e 14. No Rio de Janeiro e em Curitiba ele estará nos dias 8 e 10, respectivamente. As vendas para o dia 14 começam nesta quarta-feira, 31, para clientes com cartão Elo, enquanto a venda geral inicia no dia 1º de setembro. As compras pelo site da Eventim têm o cartão de crédito como forma restrita de pagamento e serão liberadas nos dias citados a partir das 10h, enquanto as vendas presenciais estarão disponíveis a partir das 11h. Os preços dos ingressos variam entre R$ 190,50 e R$ 751. A turnê de Harry Styles faz parte da divulgação de seu álbum mais recente, “Harry’s House“.

Confira os valores para o dia 14 de dezembro:

Cadeira superior: R$ 190,50 (meia-entrada); R$ 381,00 (inteira)

Pista Watermelon Sugar: R$ 215,50 (meia-entrada); R$ 431,00 (inteira)

Pista Cherry: 215,50 (meia-entrada); R$ 431,00 (inteira)

Cadeira inferior: 280,50 (meia-entrada); R$ 561,00 (inteira)

Pista Premium Watermelon Sugar: 375,50 (meia-entrada); R$ 751,00 (inteira)

Pista Premium Cherry: 275,50 (meia-entrada); R$ 751,00 (inteira)