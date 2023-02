Louro Mané dá ‘bronca’ em repórter após comentário impróprio ao vivo

Ana Maria Braga não conseguiu segurar o riso no ‘Mais Você’ e apaziguou a situação: ‘Poderia ser pior’

Reprodução/Globo Louro Mané alertou a repórter que o programa é exibido às 10h da manhã



Louro Mané, parceiro de Ana Maria Braga, chamou a atenção da repórter Luiza Zveiter no “Mais Você” desta terça-feira, 14, após a jornalista fazer um comentário de duplo sentido ao vivo. Em um link no Rio de Janeiro, Luiza deu várias dicas de como evitar golpes durante o Carnaval. “Não use nada de valor e adereços que tenham um valor para você, use coisa mais divertida como esses óculos [de abacaxi]”, falou a repórter já no final da sua participação. Ana Maria a elogiou: “Está linda”. A jornalista comentou que hoje é o Valentine’s Day nos Estados Unidos – que seria o Dia dos Namorados celebrado em junho no Brasil – e comentou: “Será que vou arrumar alguém [no Carnaval]? Como é que é [a música]? ‘Vem sentando gostosinho pro pai’. Será que dançando assim eu arrumo alguém, Ana?”, perguntou a repórter ao citar um trecho de Zona de Perigo, do cantor Leo Santana.

“Estão dizendo que se você sair com esse abacaxi aí, você vai arrumar um melão”, brincou Ana Maria. Luiza então respondeu: “Sabe o que eu quero arrumar? Uma berinjela, Ana Maria”. Louro Mané rapidamente se manifestou: “Está louco! São 10h da manhã, minha gente. Pode parar”. Rindo, a apresentadora se despediu da repórter e falou: “Ainda bem que foi a berinjela, poderia ser pior”. O papagaio, que é conduzido Fábio Caniatto, alertou por fim: “O negócio vai ficar igual ao lombo da semana passada. Vai dar problema”. Na quinta-feira passada, 9, a apresentadora viralizou nas redes sociais ao ter uma crise de riso no programa enquanto fazia piadas de duplo sentido ao recheava um lombo com uma linguiça.