Hayden Panettiere quebra o silêncio e detalha causa da morte do irmão aos 28 anos

Atriz e sua família pediram privacidade nesse momento de luto; Jansen Panettiere foi encontrado morto nos EUA

AMANDA EDWARDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jansen Panettiere era cinco anos mais novo que a irmã, Hayden Panettiere



A atriz Hayden Panettiere e seus pais, Lesley Vogel e Skip, falaram pela primeira vez sobre a morte do ator Jansen Panettiere. O irmão da estrela de “Heroes” e “Pânico 6” foi encontrado morto aos 28 anos em Nova York, nos Estados Unidos, há pouco mais de uma semana. Em nota enviada à ABC News, a família revelou que a causa da morte do artista está relacionada a uma cardiomegalia, condição em que o coração fica maior que o tamanho normal, e por complicações na válvula aórtica. “Agradecemos sinceramente a manifestação de amor e apoio à nossa família enquanto enfrentamos essa perda impensável e pedimos que sejamos presenteados com nossa privacidade durante esse período de luto”, declarou a família, que também expressou seu amor pelo Jansen. “Nós te amamos muito e você estará em nossos corações para sempre.” O artista estreou na televisão no sucesso do Disney Channel “Mano a Mana”, em 2002, e depois foi emendando trabalhos como ator e dublador. Ele atuou com a irmã em “O Cruzeiro dos Tigres” (2004) e esteve envolvido em produções como: “As Pistas de Blue”, “A Era do Gelo 2: O Degelo” e “The Walking Dead”.