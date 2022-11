Heidi Klum impressiona ao se fantasiar de minhoca para o Halloween

Modelo fez sucesso nas redes sociais ao aparecer com a fantasia nada convencional na festa que promoveu

Reprodução/Instagram/heidiklum Heidi Klum se fantasiou de minhoca para a festa de Halloween que realizou nos EUA



A modelo Heidi Klum voltou a fazer sua famosa festa de Halloween após dois e esse retorno foi em grande estilo, isso porque ela surpreendeu ao aparecer com uma fantasia nada convencional. “Tão animada por poder comemorar o ‘Heidi Halloween 2022’ de minhoca de maçã”, escreveu Heidi nas redes sociais. Ela também agradeceu os artistas que a ajudaram nessa transformação. “Obrigada a toda a equipe do Mike Marino por mais um ano inacreditável. Vocês são os melhores e eu amo trabalhar com vocês.” A festa promovida por Heidi aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, na noite da última segunda-feira, 31. Após aparecer com sua excêntrica, a artista viralizou nas redes sociais. “Ninguém, eu repito, ninguém reina mais que a Heidi Klum no Halloween! Ela é uma minhoca gigante”, comentou uma pessoa. “Heidi Klum levou o ‘você me amaria se eu fosse uma minhoca?’ a outro nível”, brincou outra. “Quem me dera ser uma minhoca gigante ao invés de brasileira nessa semana”, acrescentou mais uma. O marido da modelo, Tom Kaulitz, também investiu na fantasia. Ele estava vestido de pescador e em seu rosto foi feita uma maquiagem que simulava um olho saltado para fora após ser fisgado por um anzol.

ninguem, eu repito, NINGUEM reina mais que a heidi klum no halloween! ELA É UMA MINHOCA GIGANTE…. pic.twitter.com/SCNx7EiU0A — mitcho (@mitchomezzomo) November 1, 2022

Heidi Klum levou o "vc me amaria se eu fosse uma minhoca" a outro nível pic.twitter.com/SNiGcaon9X — vinicius 🏁  (@paartypoisonn) November 1, 2022

Hoje eu tô só a Heidi Klum dando entrevista fantasiada de minhoca pic.twitter.com/trNEVM08jP — Bia Crespo 🏳️‍🌈 (@abiacrespo) November 1, 2022

velho a Heidi Klum de minhoca, não acredito LKKKKKKKK pic.twitter.com/sz3AHwacaN — clei (@cleidsonz) November 1, 2022

amor vc me amaria se eu fosse uma minhoca?? amaria? pic.twitter.com/FTX07O7L1z — Moano! do Ingá 🌺🎶🚐 (@henriqtopfs) November 1, 2022