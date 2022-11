Mãe de Deolane tenta invadir ‘A Fazenda 14’ e mandar mensagem para a filha

Solange Bezerra contou a Tiago Ramos sem perceber que estava ao vivo no Instagram: ‘Me barraram’

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra Deolane Bezerra completa 35 anos nesta terça-feira, 1, em 'A Fazenda 14'



Solange Bezerra, mãe da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, deixou escapar em uma live no Instagram que já tentou invadir e passar informações para a filha, que está confinada em “A Fazenda 14”. Os familiares da peoa fizeram uma festa em homenagem a advogada, que completa 35 anos nesta terça-feira, 1. Entre os convidados, estavam os ex-participantes do reality Tiago Ramos, Vini Buttel e Rosiane. Durante a celebração, que aconteceu na noite da última segunda-feira, 31, Solange esqueceu sua live ligada e sua conversa com Thiago vazou. “Eu já fui lá para tirar ela, já me barraram”, revelou. A mãe de Deolane também disse que tentou mandar um helicóptero com uma mensagem para a filha e que está tomando medicamento para ansiedade. “Não estou aguentando mais, estou tomando Rivotril, coisa que eu nunca tomei”, falou. O ex-padrasto de Neymar falou que sua mãe estava da mesma forma e acrescentou que foi injustiçado pela direção do programa ao ser expulso por agressão. Solange concordou: “Todo mundo sabe. Eles não tiveram coragem de mandar só o Shay [embora] porque você apanhou. A gente viu em câmera lenta, em ‘relenta’, e você não tem que aceitar não. Em toda entrevista que você der, você tem que falar que foi injustiça”. Tiago comentou que tem ficado quieto e demonstrou receio de ser processado. Uma das irmãs de Deolane foi até a mãe alertá-la que ela estava ao vivo nas redes sociais: “A senhora está com a live ligada, está todo mundo ouvindo o que a senhora está falando para o Thiago. Desliga isso, chega”.