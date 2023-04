Helen Ganzarolli diz que sofreu golpe do ex-marido e não está bem: ‘Valor estrondoso’

Apresentadora do SBT falou que que ela vai se reerguer e que seu advogado ‘já está tomando as medidas judiciais’

Reprodução/Instagram/ helenganzarolli Helen Ganzarolli afirmou que perdeu muito dinheiro ao sofrer golpe do ex-marido



A apresentadora Helen Ganzarolli afirmou que sofreu um golpe do ex-marido, o empresário Cesar Kuratomi. “Meu advogado já está tomando as medidas judiciais. Realmente, eu também fui vítima, tanto quanto a loja e as pessoas. A gente agora está tomando as medidas certas para ver o que vai acontecer, porque a verdade sempre prevalece”, declarou a contratada do SBT no “A Tarde é Sua”, da RedeTV!. “Sou vítima de um golpe e em breve, se Deus quiser, a verdade virá à tona. A gente tem que resolver esse assunto porque acho que não é bacana. Tantos anos namorando uma pessoa e passar por isso. Não é legal para mim, não estou tão legal assim.” A artista não detalhou como foi o golpe que sofreu, mas afirmou que perdeu muito dinheiro. “Não foi uma coisa pequena, meu valor foi estrondoso e, até onde eu pude, eu cobrei, eu esperei, mas meu advogado já está tomando as providências”, contou Helen.

A artista acrescentou: “Sempre trabalhei, sempre cuidei do meu dinheiro, tudo o que eu tenho foi conquistado com o meu suor e o da minha família, então não acho justo as coisas terem tomado essa proporção que tomou.” A apresentadora disse que ainda está abalada com a situação, mas enfatizou que está seguindo em frente: “Está me fazendo mal a cada dia, mas como sou uma pessoa que tenho que conquistar as minhas coisas, eu tenho certeza que vai dar tudo certo e vou conseguir me reerguer”. No final do ano passado, o ex-marido de Helen se envolveu em uma polêmica após o colunista Leo Dias, do Metrópoles, divulgar que Cesar estava sendo acusado de aplicar um golpe com a venda de um carro de luxo. O empresário teria vendido um automóvel que nunca entregou ao cliente. Meses antes, ele foi acusado de aplicar um golpe similar no agente de futebol Junior Mendonza, ex-noivo de Flavia Pavanelli.