Henrique Fogaça diz que Paola Carosella ‘falou besteira’ ao comentar boato de affair

Durante sua participação no festival The Town 2025, no último domingo (7), Henrique Fogaça comentou os boatos sobre um possível relacionamento com a também chef e ex-colega de MasterChef Brasil, Paola Carosella. Ao lado da mulher, Carine Fogaça, o chef botou um ponto final no assunto que voltou a ganhar destaque nas redes sociais após uma recente entrevista de Paola.

Fogaça fez questão de negar qualquer envolvimento além da amizade e criticou a repercussão online. “Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso. A internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que querem”, declarou em entrevista à CNN no festival.

Ele ainda comentou especificamente sobre a declaração de Paola no programa De Frente com Blogueirinha: “Mas também ela falou besteira, né? Sobre dois corpos, sei lá…”, afirmou, demonstrando certo incômodo com a forma como a chef tratou o tema.

Apesar da reação, Fogaça reforçou que mantém respeito e admiração pela colega com quem dividiu a bancada do reality gastronômico por vários anos. Segundo ele, desde o início do programa, os dois chefs viraram alvo de especulações e criações por parte de fãs, mas o relacionamento entre eles sempre foi estritamente profissional.

Declaração de Paola gerou assunto na web

A especulação, conhecida entre os fãs como “Farosella”, voltou à tona depois da participação de Paola no programa De Frente com Blogueirinha. Questionada diretamente sobre um possível affair com o chef, a argentina respondeu com bom humor e deixou no ar uma resposta ambígua, o que alimentou a curiosidade do público. “Deixa o povo imaginar. Que coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos”, disse Paola na ocasião.

A chef ainda destacou que, embora a parceria entre os dois fosse marcada por boa química diante das câmeras, o relacionamento sempre foi de amizade e respeito profissional.

