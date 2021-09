Homem é preso em frente à casa de Ariana Grande após ameaçar segurança com faca

Aharon Brown estava exigindo ver a cantora, que já teria conseguido um pedido de restrição contra ele

Um homem de 23 anos identificado como Aharon Brown foi preso após sondar a casa da cantora Ariana Grande em Hollywood Hills, nos Estados Unidos, durante a madrugada noite. Segundo divulgado pelo TMZ, Aharon chegou a pedir para ver a artista e quando o segurança tentou afastá-lo da residência, ele o ameaçou com uma faca e não foi embora. A confusão aconteceu por volta das 2h da manhã da última sexta-feira, 10, mas o caso só se tornou público agora. Como Aharon se manteve no local, o Departamento de Polícia de Los Angeles foi acionado e ele acabou preso. Ainda não se sabe se Ariana estava em casa no dia em que tudo aconteceu, pois ela não foi vista em nenhum momento durante a confusão. A cantora teria entrado com um pedido de restrição temporária contra Aharon, que o juiz concedeu até a audiência.