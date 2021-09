ENQUETE – ‘A Fazenda 13’: Galisteu, Mion, Britto ou Justus, qual o seu apresentador favorito?

Estreia de Adriane Galisteu dividiu opiniões e gerou comparações com seu antecessor, Marcos Mion

Reprodução/Record/15.09.2021 Adriane Galisteu é a primeira mulher a apresentar o reality 'A Fazenda'



Uma das grandes novidades de “A Fazenda 13” foi a troca de apresentadores. Pela primeira vez, uma mulher foi escolhida para comandar o reality show de maior sucesso da Record TV e Adriane Galisteu foi quem assumiu a delicada missão de apresentar a atração após a saída de Marcos Mion – que conquistou o público com seu jeito despojado e com termos que fizeram sucesso como “fazendola” e “fogo no feno”. Mion, que agora comanda o “Caldeirão” nos sábados da Globo, mandou um recado para a nova apresentadora: “Quero desejar boa sorte para minha amiga de mais de 20 anos, exímia comunicadora, Adriane Galisteu, no comando da fazendola! Lembro que ela sempre acompanhou o programa como fã, de me pedir para ir em Itapecerica para conhecer ao vivo, então que Deus abençoe esse momento dela”. Galisteu respondeu: “Meu quero amigo Mion, você sabe que eu sou sua fã e eu vou estrear feliz da vida com essa sua mensagem, te amo”.

Assim como aconteceu com Tiago Leifert quando assumiu o posto de Pedro Bial no “BBB”, Galisteu sofreu comparações com Mion em sua estreia. Muitos seguidores acharam que a apresentadora quis seguir o estilo do seu antecessor ao trocar, por exemplo, “fazendola” por “fazendox”. Durante o programa, ela também soltou um “varandox” e foi criticada. Também teve seguidores dizendo que foi merecido ela ser escolhida para apresentar atração e sua desenvoltura no ao vivo foi elogiada. No entanto, um dos momentos que viralizou foi quando ela apareceu pela primeira vez para falar com os participantes e eles não entenderam a sua brincadeira. “Não diga alô…”, falou a apresentadora e, ao invés de responderem “como vai, Galisteu?”, os peões gritaram: “A Fazenda”. Ela então disse: “Tudo bem, não tem problema. Na próxima a gente acerta”. Galisteu é a quarta apresentadora a comandar o reality show rural. Britto Jr. esteve à frente da atração nas sete primeiras edições, Roberto Justus apresentou a 8ª e a 9ª e Marcos Mion ficou no reality da 10ª a 12ª edição.

Veja a repercussão da estreia de Galisteu:

