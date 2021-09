Dayane Mello afasta Nego do Borel ao sentir carícias na madrugada; assista

Peões estão dormindo juntos na baia e, ao sentir a mão do cantor em seu rosto, a modelo reagiu

Reprodução/Record/15.09.2021 Dayane Mello tirou a mão de Nego do Borel do rosto dela na madrugada



A estreia de “A Fazenda 13” aconteceu na noite de terça-feira, 14, e uma das participantes que já vem chamando atenção é Dayane Mello, que ficou conhecida por participar da versão italiana do “Big Brother”. Na madrugada desta quinta-feira, 15, Nego do Borel, que está dormindo ao lado da peoa na baia, começou a fazer carícias no rosto dela e, aparentemente incomodada, a modelo tirou a mão do cantor do seu rosto. O vídeo já está circulando nas redes sociais muitos seguidores estão criticando a atitude do funkeiro, que entrou em “A Fazenda 13” para tentar limpar sua imagem depois que foi acusado de violência doméstica por Duda Reis.

“A Dayane já dando um chega pra lá no Nego do Borel foi tudo. Rainha! Pisou”, comentou um seguidor no Twitter. “O Nego do Borel passando a mão no rosto Dayane entanto ela dorme, eliminem esse cara”, escreveu outro. “Nego do Borel colocando a mão na Dayane, que nojo…. esse cara não aprende mesmo!!!”, acrescentou mais um. Nesta manhã, o funkeiro chamou a modelo para conversar na área externa da casa, mas ela se recusou dizendo que estava com sono. Dayane foi para baia após se confundir em uma dinâmica e dizer que não queria dormir na sede. Ela foi votada pela casa e acabou se desentendendo com MC Gui. Depois disso, ela se aproximou de Medrado e a amizade das duas já foi comparada a de MC Mirella e Stéfani Bays em “A Fazenda 12”.

Nossa o nego do Borel foi fazer “carinho” na dayane da pra ver que ela ficou super desconfortável, cadê a noção? Enfiou no uc #AFazenda13 pic.twitter.com/YIyno95dgZ — JÃO 🍪|🍷|🏚|🐝 (@jaoComenta_) September 15, 2021

🚨AGORA: Nego do borel foi acariciar o rosto de Dayane, ela não gostou e tirou a mão dele pic.twitter.com/U3I2H1uHL8 — CHOQUEI #AFazenda (@choquei) September 15, 2021

nego do borel: amiga, você quer ir ali fora conversar um pouco e depois você vem? dayane: NÃO pic.twitter.com/GJ3tL7Ymci — vitin (@vitorcoments) September 15, 2021

A Dayane já dando um chega pra lá no Nego do Borel foi tudo. Rainha! Pisou #AFazenda13 pic.twitter.com/ScZ9rKFqkC — Alê (@xandeefalcao) September 15, 2021

O nego do borel passando a mão no rosto dayane entanto ela dorme eliminem esse cara !! #AFazenda13 — liz (@lalisatra) September 15, 2021