Homem invade casa de Lady Gaga nos Estados Unidos; polícia é acionada

Cantora estava na propriedade quando o suposto fã foi detido; ele alegou que queria entregar flores a ela

Reprodução/Instagram/ladygaga



Um homem invadiu a casa da cantora Lady Gaga em Malibu, cidade da Califórnia, alegando que queria presentear a artista. Os detalhes do caso que aconteceu na última quinta-feira, 11, foram divulgados pelo TMZ nesta segunda-feira, 15. O homem foi detido quando estava próximo a garagem da propriedade pela equipe de segurança da artista, que também acionou a polícia denunciando o invasor. Quando as autoridades americanas chegaram, o homem disse que estava apenas tentando deixar flores para a cantora dos sucessos Bad Romance e Shallow. Os policiais disseram ao suposto fã que não era uma boa ideia ele invadir a casa para tentar dar algo a Gaga. Os seguranças da artista ficaram em alerta, pois, conforme relataram à polícia, eles já viram o mesmo homem em outras ocasiões nos arredores da casa e repararam que ele costuma deixar pequenos presentes para a protagonista de “Nasce Uma Estrela”. Gaga estava na residência no momento em que tudo aconteceu, mas se manteve segura e não teve contato com o homem que queria dar flores a ela. A polícia não prendeu o invasor.