Homem que trocou de noivo no altar antes de casar reata com ex

Eder Meneghine volta com Dyl Reis menos de três meses após união com Hugo Oliveira, que não deu certo

Reprodução / Instagram / @EderMeneghine Eder Meneghine e Dyl Reis romperam pouco antes de casarem, e agora voltaram e pretendem casar em 2022



O arquiteto e decorador carioca Eder Meneghine, de 60 anos, chamou a atenção em setembro de 2021 ao tomar uma decisão repentina sobre seu casamento: cancelou a união com Dyl Reis, de 23 anos, e se casou com o chefe de cozinha Hugo Oliveira, de 44 anos. Contudo, agora, menos de três meses após o enlace, Meneghine relata que o relacionamento com Oliveira não deu certo e que se reaproximou de Reis. Tanto Meneghine quanto Reis já postaram fotos um com o outro em redes sociais para demonstrar a volta. De acordo, com o arquiteto, ele foi em frente com o casamento com o chefe de cozinha por respeito aos convidados, alguns que viajaram de outros países e cidades, mas os dois não chegaram a viver juntos após a cerimônia.

Sobre o relacionamento com Reis, os dois se mantiveram em contato, para que um buscasse as coisas que havia deixado na casa do outro. Dessa forma, continuaram conversando ‘para resolver a situação’ e após medir os ‘prós e contras’, conseguiram se acertar para retomar o relacionamento. Contudo, as famílias de ambos não os apoiam. Agora, os dois planejam um novo casamento para 2022, e anunciarem seu retorno de ‘forma oficial’ numa festa no ano novo. O arquiteto também diz que pretende dividir a administração de alguns de seus negócios com Reis.

