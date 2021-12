Zeca Pagodinho e dupla Matheus e Kauan cancelam shows na Bahia por fortes chuvas

Ao menos 20 pessoas morreram e mais de 30 mil estão desabrigadas no Estado

Reprodução/Instagram/@ZecaPagodinho Zeca se apresentaria na cidade de Itacaré nesta terça-feira, dia 28 de dezembro



O cantor Zeca Pagodinho cancelou a apresentação que faria no evento ‘Pré-Reveillon’, em Itacaré, na Bahia, por causa das fortes chuvas que estão atingindo o sul do estado. O show aconteceria nesta terça-feira, dia 28, no restaurante Itacarezinho Lounge. De acordo com comunicado postado na página do cantor no Instagram, não houve quebra de contrato e a apresentação será remarcada. A dupla sertaneja Matheus e Kauan também cancelou um show em Salvador, que aconteceria no último domingo, dia 25. A apresentação foi remarcada no Pipa Beach Club para o dia 9 de janeiro. As fortes chuvas que atingem o Nordeste já deixaram 20 mortos e mais de 30 mil desabrigados no sul e sudoeste baiano. Outros estados como Piauí também sofrem com a alta das chuvas, tendo cidades isoladas por rompimento de estrada. Nas redes sociais, diversos artistas e anônimos fazem campanha de arrecadação de dinheiro e mantimentos para as famílias afetadas.