Humorista da ‘A Praça É Nossa’, Joaquim Lopes Salgado, morre aos 74 anos

Causa da morte não foi divulgada; Joaquim esteve em ‘A Escolinha do Golias’ e marcou presença em alguns programas da casa como ‘Domingo Legal’ e ‘Viva a Noite’

Reprodução/SBT Joaquim Lopes Salgado ficou conhecido pela participação em 'A Praça é Nossa'



Morreu aos 74 anos, na manhã desta quarta-feira (29), o humorista do programa ‘A Praça É Nossa’, Joaquim Lopes Salgado. A causa da morte não foi divulgada. Salgado ficou conhecido pela sua participação no programa A Praça É Nossa, mas também esteve em A Escolinha do Golias. Além disso, marcou presença em alguns programas da casa como Domingo Legal e Viva a Noite. O humorista participou de séries e novelas. “Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT”, diz o comunicado da emissora de Sílvio Santos que confirmou a morte do humorista. Na nota, o SBT também prestou suas condolências. “O SBT expressa profundo sentimento pela perda do colega, desejando que Deus conforte seus familiares e amigos”.

*Com informações do Estadão Conteúdo