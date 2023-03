Ilustradora do ‘BBB 23’ se pronuncia após ser acusada de racismo: ‘Problemática gigante’

Rafaella Tuma pediu desculpas por compartilhar meme que passa ‘uma mensagem muito negativa’

Reprodução/Instagram/rafaellatuma Rafaella Tuma tem um quadro no 'BBB 23' no qual faz ilustrações de momentos que viraram memes



A ilustradora Rafaella Tuma, que possui um quadro fixo no “BBB 23”, decidiu se pronunciar após ser acusada de racismo nas redes sociais. As críticas começaram depois que a artista compartilhou um post que ela afirmou ser um meme. O post mostra o print de uma conversa no WhatsApp. “Amiga, estou sofrendo por causa de um boy”, diz a primeira mensagem. “Manda foto, deixa eu ver o boy”, responde a amiga, que após receber a foto, declara: “Está sofrendo por quê? Ele te roubou?”. Com a repercussão negativa do post, Rafaella fez um vídeo se retratando. “Eu vim me pronunciar sobre o meme compartilhado hoje mais cedo nos meus stories. Sinceramente, não tem muito o que fazer. Você tem que assumir seus erros, ver que eles foram grotescos e tentar pedir desculpas”, falou a ilustradora. “Quando eu peguei esse meme, eu peguei do próprio cara. O cara da foto é ator e comediante. Ele mesmo tirou uma foto dele e ele mesmo se zoou. Não estou fugindo do meu erro, eu sei que eu não deveria ter compartilhado, que isso traz uma problemática gigante, uma mensagem muito negativa por todo o estereótipo. Na real, fiquei com muita raiva de mim por não ter visto um filtro tão óbvio que estava errado e peço desculpas de coração por isso. Eu errei.” Veja o post de Rafaella que gerou polêmica: