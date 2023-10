Indireta para Neymar? Bruna Marquezine gargalha ao ser perguntada sobre ‘livramento’

Atriz não consegue segurar o riso, mas não menciona o nome do ex-namorado; craque da seleção brasileira se posiciona

Reprodução/YouTube/@Blogueirinha Bruna Marquezine não conseguiu segurar o riso ao ser perguntada sobre o maior livramento



Bruna Marquezine não conseguiu segurar o riso ao ser perguntada sobre um “livramento”, na noite desta segunda-feira, 30, no programa “De Frente com Blogueirinha”, do canal da “Blogueirinha” no YouTube. Sem citar Neymar, seu ex-namorado, a atriz caiu na gargalhada. “Um livramento? A primeira coisa… Eu não sei. Estou cansada. Deixa eu pensar na segunda”, brincou. Nas redes sociais, os fãs da artistas frequentemente afirmam que o término com o jogador de futebol foi um “livramento”, já o craque da seleção brasileira possui um histórico de traições em seus relacionamentos. Entre idas e vindas, Bruna e Neymar se relacionaram entre 2013 e 2018. No Instagram, também sem mencionar a ex-namorada, o atacante do Al-Hilal rebateu. “Cuidar de nossas vidas já é algo tão complicado. Então, para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz de sua maneira”, escreveu o atleta, que ficará fora dos gramados por pelo menos seis meses por causa de outra lesão.