Influenciador Khaby Lame, detido por imigração nos EUA, está no interior de São Paulo

Reprodução/Instagram/@khaby00 Khaby Lame



Khaby Lame, o influenciador digital com o maior número de seguidores no TikTok, foi abordado pela polícia de imigração nos Estados Unidos e, neste momento, encontra-se no Brasil. Recentemente, ele compartilhou um story em sua conta no Instagram, onde aparece jogando basquete em Paulínia, São Paulo, ao lado do jogador Emerson Royal.

A saída de Khaby dos Estados Unidos ocorreu de forma “voluntária”, após uma denúncia feita por Bo Loudon, que é amigo do filho do presidente americano Donald Trump. Loudon se referiu a Khaby como uma “estrela do TikTok de extrema-esquerda”.

Naturalizado italiano, Khaby Lame nasceu no Senegal e é conhecido por seu trabalho como embaixador da boa vontade da Unicef. A trajetória do influenciador nas redes sociais é marcada por seu estilo único de humor e suas críticas sutis a situações cotidianas. Sua popularidade cresceu rapidamente, tornando-o uma figura influente não apenas no TikTok, mas também em outras plataformas digitais.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA