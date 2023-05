Influenciador Meno Kabrinha leva tiro na cabeça em tentativa de assalto no litoral de SP

Jovem de 18 anos está internado no Hospital Santo Amaro, onde passará por uma cirurgia; equipe pediu orações

Reprodução/Instagram/okabrinha_ Meno Kabrinha, de 18 anos, está internado no Hospital Santo Amaro, no Guarujá



O influenciador Meno Kabrinha foi baleado na cabeça na madrugada desta quarta-feira, 24, ao sofrer uma tentativa de assalto no Guarujá, litoral de São Paulo. Em nota divulgada nas redes sociais, a assessoria de imprensa do jovem pediu orações: “Ele está no hospital e passará por uma cirurgia porque a bala está alojada, ainda não sabemos o estado de saúde dele, os médicos não informaram”. Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) disse que o caso está sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado na Delegacia Policial do Guarujá. “Testemunhas ouvidas no local disseram que a vítima tinha saído de carro quando foi abordada por dois indivíduos em uma moto. A dupla anunciou o assalto e atirou na direção do motorista, que foi atingido na cabeça. Ele foi levado ao Hospital Santo Amaro, onde se encontra hospitalizado. Mais detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial”, informou a SSP-SP em nota. Kabrinha, que soma mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, ficou conhecido por andar de moto e fazer manobras radicais quando ainda era menor de idade. Em suas redes sociais, ele ostenta fotos com carros de luxo e motocicletas.