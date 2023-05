Shakira implora a Tom Cruise para ele ‘parar de flertar com ela’, diz revista

Astro de ‘Missão: Impossível’ teria se encantado pela cantora colombiana e estaria ‘desesperado’ por encontro

Reprodução/Instagram/shakira Shakira está solteira desde o seu divórcio de Gerard Piqué



Desde que a cantora Shakira foi vista com o ator Tom Cruise no Grande Prêmio de Fórmula 1 em Miami, nos Estados Unidos, começaram a surgir rumores de que os artistas estariam vivendo um affair. A colombiana, no entanto, “não estaria interessada” em manter um relacionamento com o astro de Hollywood. De acordo com a imprensa internacional, Tom é quem estaria “extremamente interessado” em Shakira e até “desesperado” por um encontro com a dona do hit Waka Waka, entretanto a cantora quer focar na sua família após seu conturbado divórcio do ex-jogador de futebol Gerard Piqué. Segundo a revista Heat, além de não estar interessada, Shakira também já estaria incomodada com as investidas do protagonista de “Missão: Impossível” e teria “implorando para ele parar de flertar com ela”. Uma pessoa que preferiu não se identificar relatou que, após se encontrar com a colombiana no início de maio, Tom colocou na cabeça que eles possuem “uma conexão real” e passou a espalhar isso para os seus amigos. Ainda de acordo com a fonte da revista, Shakira foi apenas amigável com o ator: “Ela não quer envergonhá-lo ou aborrecê-lo, mas não há atração ou intenção de romance por parte dela. Ela está lisonjeada, mas não está interessada”.