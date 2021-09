Influenciador morre aos 24 anos após ser baleado em velório de cantor no Amazonas

Dois homens de moto teriam feito os disparos que matou Illguinner Menezes no dia em que ele se despedia de Romarinho Mec, ‘O Bruxo do Amazonas’

Reprodução/Instagram/illguinnermenezes/10.09.2021 Romarinho Mec era amigo de Ilguinner Menezes



O influenciador digital Marco Ilguinner Paiva de Menezes, também conhecido como Biber, foi baleado durante um tiroteio e morreu na última quinta-feira, 9, aos 24 anos. Ele foi atingido quando estava no velório do cantor Romarinho Mec, apelidado de “O Bruxo do Amazonas”, que não resistiu aos tiros que levou na última quarta-feira, 8, na saída de uma casa de show. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) à Jovem Pan. “De acordo com informações do relatório de ocorrências da Polícia Militar do Amazonas, os policiais do município de Iranduba foram acionados para uma ocorrência de tiroteio nas proximidades de um ginásio onde ocorria um velório”, informou a SSP-AM em nota.

Quando os policiais chegaram ao local, eles “foram informados por populares de que dois homens em uma motocicleta efetuaram disparos de arma de fogo”, que atingiram o influenciador e outro homem que, segundo a SSP-AM, foi identificado apenas como João Lucas. Biber chegou a ser socorrido e foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, em Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. O caso está sendo investigado pela polícia local.