Tiago Leifert diz que decidiu deixar a Globo após um programa do ‘BBB 20’; entenda

Apresentador participou do ‘Mais Você’ e deu detalhes do que o motivou a deixar a emissora

Reprodução/Globo/10.09.2021 Tiago Leifert participou do 'Mais Você' e falou da sua saída da Globo



O anúncio da saída do apresentador Tiago Leifert da Globo pegou o público de surpresa e as especulações de quem vai comandar o “BBB 22” estão bombando nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira, 10, ele participou do “Mais Você” e explicou a Ana Maria Braga o que o motivou a deixar a emissora e deixar o comando do reality show mais popular do país. “Mantendo a tradição do ‘BBB’, o eliminado vem tomar café da manhã comigo. E com o Tiago Leifert, que está se despedindo, não poderia ser diferente”, brincou a apresentadora ao anunciar seu convidado. Durante o papo, Tiago falou que vem trabalhando em um ritmo frenético há muitos anos e o que sente atualmente é uma sensação de dever cumprido.

“A minha história começa há 20 anos quando me mudei para os Estados Unidos. O meu objetivo de vida era trabalhar no esporte da Globo e eu queria me preparar”, comentou. “Honrei a confiança dos meus pais e disse que seria o melhor. Fiz o melhor que poderia fazer e quando voltei entrei com muita vontade. Sou muito competitivo, a minha competição interna é enorme, uma obsessão, e preciso declarar vitória.” Tiago conseguiu se destacar no comando de programas esportivos da Globo e aos poucos foi migrando para a área de entretenimento. Mesmo sendo elogiado pelo público, o apresentador percebeu no “BBB 20” que queria algo diferente.

“Teve um dia, que talvez tenha sido a minha grande epifania do ano passado, no ‘BBB 20’, pandemia, minha esposa [Daiana Garbin] grávida. Eu cheguei em casa, três, quatro horas da manhã, ela acordou e falou: ‘O programa foi demais! Você não está feliz?’. Eu falei: ‘Não, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação’. Ela falou: ‘Você não vai comemorar?’. Eu: ‘Não, vou comemorar em maio, quando a gente entregar a temporada’. Mas, na verdade, eu não comemorei em maio também porque eu já estava preocupado com o próximo [‘BBB’] e com o outro. E foi aí que eu parei e falei: ‘Mas quando eu vou declarar vitória?’ Tem tanta coisa que quero aprender, quero estudar, cuidar da família. Era essa escolha que eu tinha que fazer. A missão aqui está cumprida”, concluiu.