Influenciadora brasileira tatua ‘Magnitsky Act’ e declara apoio a Trump após sanções contra Moraes: ‘Meu presidente’

A influenciadora brasileira Liziane Gutierrez, que vive em Las Vegas, nos Estados Unidos, gerou polêmica nas redes sociais ao exibir uma nova tatuagem com os dizeres “Magnitsky Act” — referência à lei americana usada para aplicar sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A tatuagem foi divulgada após o governo do ex-presidente Donald Trump anunciar, na última quarta-feira (30), sanções financeiras contra Moraes, sob a justificativa de violações de direitos humanos.

A chamada Lei Magnitsky permite que os EUA imponham penalidades econômicas e restrições de entrada no país a estrangeiros acusados de corrupção ou abuso de direitos. Apoiadora declarada de Trump, Liziane usou suas redes sociais para defender a escolha e rebater críticas. “Se eu quiser tatuar Trump na minha testa, o problema é meu, o dinheiro é meu. Vocês não deviam estar preocupados com o que eu faço com o meu corpo, mas sim com o que o desgoverno faz com o dinheiro de vocês”, afirmou.

A influenciadora também criticou o ministro do STF, chamando-o de “tirano”. “Todos esses absurdos de Alexandre de Moraes, alguém tinha que bater de frente com esse tirano. E foi esse cara aqui”, disse, ao mostrar um boné com o rosto de Trump. “Tenho muito orgulho de dizer que Donald Trump é o meu presidente.” A manifestação de Liziane ocorre em meio à crescente tensão entre setores conservadores brasileiros e o Supremo Tribunal Federal, intensificada após as sanções anunciadas pelo ex-presidente norte-americano.

Liziane é conhecida por sua participação em reality shows e por se envolver em diversas polêmicas. Ganhou notoriedade em 2020, durante a pandemia, quando um vídeo dela discutindo com agentes da vigilância sanitária em uma festa clandestina viralizou. A modelo e influenciadora foi uma das participantes da 13ª edição de “A Fazenda”, onde foi a primeira eliminada. Mais recentemente, ela participou do reality show “A Grande Conquista 2”. Ao longo de sua carreira, ela se envolveu em controvérsias com figuras internacionais. Em 2018, por exemplo, foi expulsa de um show da cantora Dua Lipa. Também já teve desentendimentos com artistas como Jason Derulo e acusou o cantor Chris Brown de agressão em 2016.

*Reportagem produzida com auxílio de IA