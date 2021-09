Influenciadora digital se pronuncia após ser acusada de negar ajuda a vítima de acidente

Josy Ramos falou que tentou contato com o acidentado de diversas formas e pediu os dados bancários dele

Reprodução/Instagram/josyramos/24.09.2021 Josy Ramos disse que tentou ajudar Alexandre Borioni após o acidente



A influenciadora digital Josy Ramos negou que não ofereceu ajuda a um homem com quem se envolveu em acidente de carro no último dia 20 de setembro. O assunto começou a repercutir nas redes sociais após a filha do autônomo Alexandre Borioni, que estava de moto e ainda lida com as consequências do acidente, postar um vídeo de seu pai pedindo ajuda em uma cama de hospital. “Eu vinha tranquilamente com todos os equipamentos de segurança obrigatórios, quando de repente vi um carro na contramão. Esse carro não me deu direito nenhum de frenagem, passou por cima de mim e me deixou nesse estado. O carro estava sendo conduzido por uma pessoa bem conhecida, Josyane Ramos. Segundo fiquei sabendo, ela disse que sofreu um acidente. Ela não sofreu um acidente, ela provocou um acidente”, afirmou Alexandre, que pediu ajuda financeira. “Por conta disso, estou passando por vários problemas. Sei que ela é uma pessoa com bastante seguidores, então faço um apelo aos seguidores dela já que ela não se apresentou para prestar ajuda.”

No Instagram, Josy afirmou que o acidente aconteceu em uma via não sinalizada e que não houve atropelamento e, sim, uma batida entre os veículos. Segundo a influenciadora, essas informações constam no Registro de Ocorrência (R.O) feito pelo policial que atendeu o chamado. Josy afirmou ainda que tentou contato com Alexandre pelos números que estavam no R.O, mas não obteve retorno. “Dois dias depois, sem contato de ninguém da família do acidentado, depois de buscar de todas as formas, encontrei o mesmo no Facebook. Quando encontrei sua filha, vi que já era minha seguidora e mandei mensagem perguntando como o pai dela estava e me colocando à disposição para ajudar no que fosse preciso, inclusive financeiramente”, escreveu. Alessandra, filha do homem acidentado, teria passado o contato do advogado da família para a influenciadora.

“Como o carro era alugado, consegui resolver com a locadora, que me prestou um excelente atendimento e fui informada sobre a cobertura de terceiros. Busquei todas as informações para que pudéssemos acionar o quanto antes. Assim que tive acesso às informações, repassamos à pessoa que nos informou que iria conduzir o assunto. Ocorre que sem qualquer fundamento, fui ameaçada aos gritos pelo advogado do acidentado”, declarou Josy, que teria voltado a procurar a filha de Alexandre para prestar sua ajuda. “Com a dificuldade de encontrar um meio de ajudar, continuei mandando mensagem para ela, perguntando o estado de saúde do seu pai e os dados bancários dele, contudo em nenhum momento recebi a resposta referente ao Pix dele”, disse a influenciadora. “Além de insistir em oferecer ajuda, não há um dia sequer em que não pense e ore pelo acidentado, eu jamais tirei a minha responsabilidade”, finalizou.