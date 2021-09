Carla Diaz diz que Suzane Von Richthofen não receberá nada pelo filme ‘A Menina Que Matou os Pais’

Filme já está disponível no catálogo da Amazon Prime Video, assim como ‘O Menino Que Matou Meus Pais’, que conta uma outra versão da história baseado no depoimento de Daniel Cravinhos

Divulgação/Amazon Prime Video/24.09.2021 Carla Diaz vive Suzane Von Richthofen em 'A Menina Que Matou os Pais'



Baseados em um crime que aconteceu em 2002 e chocou o Brasil, os filmes “A Menina Que Matou os Pais” e “O Menino Que Matou Meus Pais” foram disponibilizados no catálogo da Amazon Prime Video nesta sexta-feira, 24, e já estão repercutindo nas redes sociais. Desde que a produção foi anunciada, os filmes têm gerado polêmica e dividido opiniões. Muitas pessoas criticaram o fato da história de Suzane Von Richthofen, que aos 18 anos planejou o assassinato dos pais com o namorado, Daniel Cravinhos, e seu irmão, Cristian Cravinhos, virar filme. “As pessoas associam que ao contar sobre o crime a gente vai exaltar o ato, como se fosse algo positivo, mas não. Estamos no papel de contar como os fatos aconteceram baseado nos autos”, afirmou o ator Leonardo Bittencourt, que protagoniza os longas ao lado de Carla Diaz, ao CinePOP.

Carla também comentou sobre o assunto e enfatizou que Suzane e os irmãos Cravinhos não têm nenhum tipo de ligação com as produções foram lançadas diretamente no streaming por causa da pandemia de Covid-19. “Os envolvidos no caso real não tem participação alguma na produção dos filmes. Ou seja, eles não têm participação em direitos autorais e em qualquer tipo de lucro. Eles também não têm participação artística. Não houve isso.” A atriz, que este ano participou do “BBB 21”, também comentou que não teve receio de que sua participação no reality show da Globo atrapalhasse a divulgação dos longas, que marcam uma nova fase na carreira da atriz. Na visão da artista, ela não entrou no programa para mostrar seu lado artístico, mas sim a Carla como pessoa.

“A Menina Que Matou os Pais” e “O Menino Que Matou Meus Pais” foram gravados ao mesmo tempo e o intuito de fazer dois filmes foi contar as diferentes versões apresentadas pelos autores do crime no tribunal, sendo o primeiro baseado no depoimento de Suzane e o segundo no de Daniel. O desempenho de Carla no papel protagonista está agradando os assinantes que já assistiram aos filmes e a atriz foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta. “Carla Diaz se consolidando uma das melhores atrizes do nosso país, não deve ser fácil interpretar um filme de um caso tão pesado e chocante e ela foi ótima nos dois filmes e entregou o que foi preciso ser entregue”, elogiou um seguidor. “Se alguém duvidada da atriz que é Carla Diaz, ‘A Menina Que Matou os Pais’ entrega tudo. Eu estou assustada até agora, que atuação”, acrescentou outro. “Terminei os dois filmes e eu só consigo enxergar a atuação da Carla Diaz. É apavorante porque você consegue captar a mudança de personalidade, os trejeitos, os olhares, tudo. São duas Suzane bem diferentes! A Carla entregou absolutamente tudo”, postou mais um.