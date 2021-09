Gui Araújo discute com Erasmo e MC Gui após Medrado desistir de ‘A Fazenda 13’

Ex de Anitta disse que pediu a ajuda e ouviu dos peões que se ela desistisse era um a menos na casa

Reprodução/Record/24.09.2021 Gui Araújo falou que MC Gui e Erasmo não tiveram empatia com Medrado



A desistência de Fernanda Medrado logo nos primeiros dias de confinamento pegou os participantes de “A Fazenda 13” de surpresa e, após Adriane Galisteu confirmar que a ex-Power Couple deixou de fato a atração, os ânimos na casa ficaram alterados. Liziane, primeira eliminada pelo público, chegou a dizer no programa ao vivo que não estava se sentindo bem e Mussunzinho precisou ir pegar uma água para a peoa. Gui Araújo também ficou abalado e discutiu com MC Gui e Erasmo. O desentendimento começou porque o ex-namorado de Anitta falou que as pessoas da casa não tiveram empatia com Medrado. “Ela deu mancada, foi uma cobra, ficou envenenando a cabeça do Rico. Não foi legal sua atitude de dizer que não teve empatia, que não fossos falar com ela porque hora ou outra estava todo mundo metendo o pau nela”, falou Erasmo.

Gui rebateu dizendo que na hora que uma pessoa fraquejar é preciso ter empatia e afirmou que se Nego do Borel, seu principal desafeto na casa, falasse que queria sair, ele tentaria impedir. “Você não tem que cobrar dos outros essa empatia. Todo mundo aqui tem empatia, mas o fato de eu ou o [MC] Gui não ter ido [falar com a Medrado não significa que] a gente não tenha empatia. Você também estava falando que ela foi cobra e filha da put*”, acrescentou o ex de Gabriela Pugliesi. “Eu falei na cara dela que achei super errado o que ela fez”, falou Gui, referindo-se ao fato de Medrado ter dito no programa ao vivo que Rico espalhou na casa que o pai de Marina tinha dinheiro. “Ela saiu por causa disso, ela sentiu que as pessoas ficaram chateadas”, comentou Erasmo. A discussão seguiu e outros peões se voltaram contra Gui, como MC Gui, Tati Quebra Barraco e Mussunzinho.

Depois da confusão, Gui foi conversar com Dynho: “Eu pedi ajuda dos caras ontem, para o MC Gui e o Erasmo. Os caras 100% do tempo olhando e eu tentando segurar ela. Pedi ajuda e os dois olharam para mim e disseram: ‘Eu não, isso para mim é frescura, quem quer sair, mete o pé, vai e desiste, pelo menos é uma a menos’.” Já MC Gui ficou irritado e foi reclamar do seu xará no quarto. “Falar em ter empatia agora que ela saiu é fácil. Ele ficou chamando ela de cobra, ele puxou o assunto. Agora quer falar que a gente não teve empatia, que não sabemos respeitar o tempo dos outros. Vai tomar no c*. Trinta e poucos anos de idade e metendo essa para cima de nós”, delcarou o funkeiro, que recebeu o apoio de Erasmo e Rico. Solange também estava no quarto, mas ficou apenas ouvindo.

gui araujo contando que ele pediu ajuda pra segurar a medrado pro mc gui e erasmo e eles disseram que era “frescura, uma a menos” pic.twitter.com/ubSHQgT1lA — lucas 🍷🍪 #AFazenda13 (@Iucascomenta) September 24, 2021