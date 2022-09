Influenciadora diz que tomará medidas contra Bruno, dupla de Marrone, após piada machista

Equipe jurídica de Luana Targino disse que é inadmissível a incitação de que mulheres são objeto de consumo

Reprodução/Instagram/brunodobem Bruno, dupla de Marrone, removeu post com piada de teor machista



A influenciadora Luana Targino se manifestou após ter sua imagem usada pelo cantor Bruno, dupla de Marrone, em um post de teor machista. O sertanejo fez um post, que já foi retirado do ar, no qual está escrito “tilaska, tilápia e tikebra” em uma imagem que Luana aparece com uma amiga segurando um peixe. Em nota, a assessoria jurídica da influenciadora repudiou o ocorrido e disse que a foto foi usada de forma indevida “sem qualquer tipo de autorização” e “com conotação pejorativa”: “É inadmissível, em qualquer setor da sociedade, a propagação ou incitação de discurso misógino, como se as mulheres fossem objeto de consumo, sobretudo partindo de uma pessoa com tamanha expressão no meio artístico, tal qual o cantor Bruno”. Os advogados de Luana afirmaram que vão tomar as medidas necessárias, pois entendem que “os danos advindos da exposição ultrajante” da influenciadora vão se perpetuar mesmo que Bruno já tenha removido o post, já prints viralizaram nas redes sociais. “Qualquer mulher – independente de sua profissão – pode vestir e publicar o que bem entender, e nem por isso deve tolerar que sua imagem seja tratada ou sexualizada de forma repugnante, tanto na internet quanto fora dela.” A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa de Bruno, mas ainda não obteve retorno.