‘A Fazenda 14’: Irmã de Deolane detona Valentina após ela associar peoa a Karol Conká

Dayanne rebateu a ex-assistente de palco do ‘Programa do Ratinho’, que declarou estar amando apelido que a peoa recebeu nas redes sociais

Reprodução/Record Valentina Francavilla opinou sobre o apelido que Deolane recebeu nas redes sociais



A participação de Deolane Bezerra em “A Fazenda 14” tem dado o que falar nas redes sociais. A irmã da advogada, Dayanne, está de olho em tudo e comprou uma briga com ex-assistente de palco do “Programa do Ratinho” Valentina Francavilla, após ela comprar a peoa com a cantora Karol Conká. Nas redes sociais, a ex-participante de “A Fazenda 13” declarou o seguinte: “Estão chamando a Deolane de Deolane Conká, estou amando”. A irmã da influenciadora rebateu: “Valentina ‘linda’? Vergonhoso seria se o povo comparasse a minha irmã com você! Que moral tu tem para opinar sobre alguém, se toca caí na real, apagada! E outra, não mando recado, eu falo mesmo. Valentina, se você quis aparecer na mídia; esse é seu momento, quem sabe assim aumenta seu engajamento”. Quando esteve confinada no reality da Record, a modelo não se envolveu em grandes conflitos e era frequentemente chamada de “planta” nas redes sociais. A comparação com Karol Conká incomodou a irmã de Deolane, pois a rapper foi eliminada do “BBB 21” com 99,17% dos votos, a maior rejeição da história do reality no mundo. A participação da cantora na atração da Globo gerou um “cancelamento” tão forte que ela chegou a ganhar um documentário produzido pela Globoplay chamado “A Vida Depois do Tombo”.

Tão chamando a Deolane de Deolane Conka , tô amando — Valentina Francavilla 🇮🇹 (@valentina_real) September 22, 2022