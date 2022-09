Lúcio Mauro Filho expõe ‘patada’ de Marco Nanini ao tocar em ‘assunto proibido’ na Globo

Ator contou que foi ele quem perguntou quando ‘A Grande Família’ chegaria ao fim em uma reunião

Reprodução/YouTube/PodPah Lúcio Mauro Filho foi o primeiro do elenco a perguntar sobre o fim de 'A Grande Família'



O ator Lúcio Mauro Filho revelou que foi ele quem deu o pontapé inicial para o seriado “A Grande Família” chegar ao fim. A produção ficou no ar por 13 anos na Globo e chegou ao fim em 2014. “A renovação [dos nossos contratos] era de dois, três anos, no mínimo, tanto que aconteceu uma coisa que foi muito doida. Ninguém falava em terminar e quando deu 10 anos de ‘A Grande Família’, comecei a ficar agoniado. Eu tinha entrado com 25 [anos] e já estava [quase] fazendo 40 com o mesmo personagem. Eu estava querendo fazer coisa nova. A gente sempre fazia uma reunião anual no começo do ano para ler os capítulos, falar um pouco de como ia ser o ano e eu nunca falava nada porque tinha tanta gratidão por tudo aquilo, que eu não tinha o que falar”, contou o ator em entrevista ao podcast “PodPah”. No entanto, na reunião em que celebraram uma década do seriado, o intérprete de Tuco decidiu tocar em um assunto que não agradou o ator Marco Nanini, que dava vida a Lineu. Sem rodeios, Lúcio Mauro perguntou: “Estamos pensando em terminar alguma hora?”.

O artista acrescentou que seu intuito era saber quais eram os planos da Globo para a produção: “Lá na gringa, quando os caras fazem a última temporada, eles ganham um milhão de dólares por episódio, tudo é preparado para ser fod*, aqui no Brasil geralmente um pede para sair, outro briga ou acaba porque está miando [de audiência]. Então, assim, como vamos lidar com o nosso final?”. O comentário do ator pegou todos na reunião de surpresa. “Fiz a pergunta proibida. Ficou um clima. O Nanini virou e falou: ‘Acho que ainda tem lenha para queimar’”, contou. “Fiquei muito sem graça. Saindo dali, eu liguei para a Marieta [Severo, que fazia dona Nenê]: ‘Mamãe, falei alguma coisa errada?’. Ela: ‘Meu filho, você tocou no assunto proibido. Não paro de pensar desde que você falou. Acho que concordo com você’.” Lúcio Mauro e a veterana atriz foram amadurecendo a ideia e, no ano seguinte, o assunto voltou à tona em outra reunião na Globo. “Toquei de novo no assunto: “E aí, estão pensando no final?’. A Marieta falou assim: ‘Se o Lucinho, que está fazendo 40 [anos], está um pouco agoniado com o que ele vai fazer depois disso aqui, eu fui pensar e estou fazendo 70 e eu quero fazer umas coisas, não quero virar vovó para sempre’.” A decisão de colocar um fim em “A Grande Família” foi tomada em 2012, mas como já havia contratos com patrocinadores, o seriado só chegou ao fim dois anos depois. O ator sente que encerrou esse ciclo com uma sensação de missão cumprida. “Nós escrevemos um belo capítulo da TV brasileira”, concluiu.