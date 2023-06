Influenciadora diz que vai retirar silicone após aumento de assédio na Alemanha: ‘Pior que no Brasil’

Xehli G desabafou e disse que os casos de assédio triplicaram desde que colocou a prótese

Reprodução/Instagram/@xehli A influenciadora Xehli G disse que vai retirar sua prótese de silicone após sofrer mais assédio sexual



A influenciadora Xehli G contou nesta quinta-feira, 28, que vai retirar sua prótese de silicone após sofrer mais assédio. Com apenas 21 anos, a jovem afirmou que está se sentindo “estranha” após a cirurgia. “Mas eu decidi que vou tirar o silicone. Joguei dinheiro no lixo, porque é muito caro para botar e muito mais caro para tirar. Realmente, eu gostei do resultado, achei bonito, mas eu não botei porque eu queria. Eu botei por causa dos meus seguidores que ficavam me pressionando, fazendo bullying, falando que eu era reta, tábua de passar roupa. Enfim, eu botei, mas não foi uma vontade minha, e agora eu não me sinto eu. Me sinto estranha”, disse. “Outra coisa que o assédio triplicou desde que botei o silicone. Se já sofria assédio sem peito, totalmente reta, agora com silicone está surreal. Eu tenho que esperar no mínimo um ano para tirar a prótese, porque foi muito recente”, acrescentou. Segundo Xehli G, que está morando na Alemanha, o assédio no país europeu é ainda maior que no Brasil. “Como qualquer outra mulher, já estamos até acostumadas com olhares e comentários, que são sempre desagradáveis. Mas depois que coloquei silicone, isso aumentou muito. E aqui na Alemanha é bem pior que no Brasil, não tem nem um dia que eu não passe por alguma situação chata.”