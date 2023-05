Influenciadora Luanne Jardim morre ao ser baleada em tentativa de assalto no Rio

Ex-namorada de Lucas Souza foi levada para o hospital, mas não resistiu ao ferimento; polícia investiga o crime

Reprodução/Instagram/jardimluanne Luanne Jardim morreu aos 30 anos após uma tentativa de assalto no Rio



A influenciadora Luanne Jardim morreu aos 30 anos, após ser baleada em uma tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. Os criminosos dispararam enquanto tentavam levar o carro em que Luanne estava com o marido, João Pedro Farche. O tiro acertou o ombro da influenciadora, mas acabou atingindo seu coração. Ela chegou a ser levada para o Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. O crime ocorreu na noite deste domingo, 21, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, em nota enviada à Jovem Pan, que o caso está sendo investigado: “A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para apurar a morte de Luanne Murta Jardim dos Santos Martins. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime”.

A influenciadora fitness fez sucesso nas redes sociais ao mostrar seu processo de emagrecimento. Mãe de dois filhos, Luanne relatou que engordou muito durante a primeira gravidez e depois de enfrentar uma depressão. Ela chegou a pesar 120 kg e cogitou fazer uma cirurgia bariátrica, mas ao consultar um médico decidiu que tentaria mais uma vez mudar seus hábitos e, mais motivada, ela conseguiu eliminar 42 kg. Luanne passou a compartilhar dicas de emagrecimento e a fazer posts motivacionais no Instagram, onde somava mais de 300 mil seguidores. Após essa mudança de vida, a influenciadora namorou com o ex-militar Lucas Souza, que foi casado com a cantora Jojo Todynho. Ele lamentou nesta segunda-feira, 22, a morte da ex-namorada: “Muito triste isso. Descanse em paz, Luanne. Que Deus conforte o coração dos familiares”. João Pedro, atual marido de Luanne, surgiu abalado nas redes sociais nesta manhã e agradeceu as mensagens de apoio que está recebendo.