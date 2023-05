Lucas Souza lamenta morte da ex-namorada em tentativa de assalto no Rio

Influenciadora fitness Luanne Jardim tinha 30 anos e deixa dois filhos; polícia investiga o caso

Reprodução/Instagram/jardimluanne Lucas Souza se manifestou após Luanne Jardim morrer em tentativa de assalto



O ex-militar Lucas Souza, que foi casado com a cantora Jojo Todynho, lamentou a morte da influenciadora Luanne Jardim, sua ex-namorada. “Muito triste isso. Descanse em paz, Luanne. Que Deus conforte o coração dos familiares”, escreveu Lucas nos stories do Instagram. A influenciadora fitness morreu aos 30 anos durante uma tentativa de assalto que aconteceu na noite deste domingo, 21, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela teria levado um tiro, sido levada para o hospital, mas não resistiu e morreu. Procurada pela Jovem Pan, a Polícia Civil informou em nota: “A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para apurar a morte de Luanne Murta Jardim dos Santos Martins. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime”. Luanne deixa dois filhos, Laura e Heitor. No perfil oficial da influenciadora, seu atual marido, João Pedro Farche, apareceu abalado e declarou: “Não tenho muito jeito com isso. Quero agradecer todo mundo que está mandando muitas mensagens, [tem] muita gente que gosta da nossa família, que ama a gente. Eu estou bem, Miguelzinho também está bem, machucou um pouco o rosto, foi uns estilhaços no rosto dele. Ele estava no banco de trás. É isso”. Miguel seria o filho de João, fruto de um relacionamento anterior.