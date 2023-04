Reservada, Lindsay Lohan mostra pela primeira vez seu barrigão de grávida; veja

Atriz, que espera seu primeiro filho, mora em Dubai e viajou a Nova York para passar um tempo com a família

Reprodução/Instagram/lindsaylohan Lindsay Lohan está grávida do seu primeiro filho



A atriz Lindsay Lohan mostrou pela primeira vez como está sua barriga de grávida. Em um post feito nesta quinta-feira, 27, no Instagram, a reservada artista divulgou fotos em que aparece sorridente com a família. “Bons tempos! Muito grata por todas as pessoas maravilhosas da minha vida”, escreveu na legenda da publicação. Nas imagens, é possível ver que a atriz de 36 anos está cercada de amigos e familiares em um aparente chá de bebê. De acordo com o TMZ, a estrela de “Operação Cupido” e “Meninas Malvadas” viajou com o marido, Bader Shammas, para Nova York no início do mês para passar um tempo com a família, mas logo deve voltar para Dubai, onde mora atualmente. Lindsay estaria sem ver pessoalmente os pais, Dina e Michael, e os irmãos, Cody, Michael Jr. e Aliana, há pelo menos sete anos. “Tão feliz por você amor”, comentou a socialite Paris Hilton. “Espero que você tenha gêmeos, vamos regravar ‘Operação Cupido’”, brincou um seguidor. “Eu não acredito que a rainha do drama adolescente vai ter um bebê”, acrescentou mais um. A atriz anunciou que está grávida do seu primeiro filho há duas semanas.