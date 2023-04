João Gomes esclarece se mãe interferiu no fim do seu namoro; Instagram dela é desativado

Cantor disse que está se sentindo ‘no meio de uma guerra’ e, por isso, decidiu que vai focar no seu trabalho

Reprodução/Instagram/joaogomescantor João Gomes disse que sua mãe não motivou o término do seu namoro com Ary Mirelle



O cantor João Gomes fez um desabafo nesta sexta-feira, 28, sobre as polêmicas envolvendo o fim do seu relacionamento com Ary Mirelle. O casal anunciou o fim do namoro há duas semanas, mas o assunto voltou à tona após Kátia Gomes, mãe do rei do piseiro, chamar a ex-nora de “imatura” e “preguiçosa” em um podcast. Na ocasião, ela também negou que teve relação com o término do namoro do filho e rebateu as acusações que tentava fazer Ary de “empregada”. “Nunca fez nada lá em casa”, comentou. Com a repercussão, Kátia postou um vídeo retomando o assunto e disse que “a verdade não é aceita por muitos”. João comentou a publicação: “Se eu fosse a senhora, apagava isso. Reconheceria que tomei uma atitude errada e não inflamaria mais um assunto que era para ser assunto meu”. Depois disso, a conta de Kátia no Instagram saiu do ar.

Em meio a essa confusão, o cantor decidiu esclarecer se seu namoro chegou ao fim por causa da mãe. “Eu gosto de ficar na roça e estou ajeitando ela para receber meus amigos, mas eu vou ter que dar uma fugida desse lugar que eu tanto amo para mostrar para vocês que quero trabalhar e para não precisar estar no meio parece que de uma guerra, estão ligados?”, comentou nos stories do Instagram. “Estava na escola jogando bola, tinha uma notícia… tudo fofoca. Tipo assim, sabe de uma coisa? Eu, João, prefiro ficar longe, ignorar certas coisas. Não preciso estar me explicando porque eu terminei um relacionamento. Se terminou, teve algum motivo, e não foi minha mãe. Já falei, já conversei e isso é muito chato.” O artista acrescentou que não quer ficar chorando e se lamentando nas redes sociais, pois sabe que é uma referência e não quer desanimar quem gosta de cantar e sonha em seguir na carreira artística por causa dessa exposição da sua vida pessoal.