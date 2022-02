Internada, Andressa Urach diz que teve pico de pressão em audiência contra a Igreja Universal

Modelo, que está grávida de Leon, achou que entraria em acordo com a instituição religiosa da qual já participou, mas isso não aconteceu

Reprodução/YouTube/Andressa Urach Oficial Andressa Urach está grávida de Leon, da relação com Thiago Lopes



A modelo Andressa Urach atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. Grávida, ela foi internada no último fim de semana com pressão alta e sentindo contrações. Em um vídeo publicado em seu canal do YouTube, a antiga vice-Miss Bumbum contou que deu entrada no hospital com a pressão 18 por 11 e, desde então, ela está desregulada. Andressa contou que Leon, fruto do seu relacionamento com Thiago Lopes, teria até o dia 21 de março para nascer, mas devido ao seu estado de saúde, a criança deve chegar ao mundo antes do previsto. “O que desencadeou tudo isso foi o meu estado emocional. Foram vários fatores, mas a parte emocional mexe muito com a gente, principalmente estando grávida. Fiquei muito preocupada, com medo de não conseguir amamentar o Leon, também tive um estresse muito grande na quinta-feira, que foi a primeira audiência contra a Igreja Universal”, comentou.

Andressa decidiu participar da igreja fundada por Edir Macedo após ficar internada em estado grave por causa de um procedimento estético. Quando rompeu com a Universal, ela alegou que perdeu muito dinheiro com doações feitas à instituição religiosa. “Entrei com uma ação contra eles e depois de um ano teve a primeira audiência. Fiquei muito triste porque eles querem ir até o fim e para eu poder tentar conseguir alguma coisa de volta, tenho que pagar quase R$ 50 mil e eu não tenho esse dinheiro. Eu fiquei bem nervosa, achei que eles iam fazer algum acordo, mas eles foram bem rudes e querem ir até o fim. Isso me deixou muito chateada porque isso é uma coisa que me machuca muito e foi um dos motivos que fez minha pressão subir nas alturas”, afirmou a modelo, que não tem previsão de alta.