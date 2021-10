Andressa Urach diz que ex-marido se arrependeu de tê-la deixado grávida: ‘Vai cuidar de mim e do bebê’

Desde a separação, ocorrida no último dia 24, casal já protagonizou polêmicas, como quando Thiago foi com a polícia em frente à boate que a modelo iria se apresentar

Andressa Urach afirmou nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 1º, que o seu ex-marido, o oficial de justiça Thiago Lopes, se “arrependeu” de tê-la deixado grávida. “Disse que vai cuidar de mim e do bebê. Obrigada a preocupação de todos”, escreveu a modelo. No último dia 24, a sócia do concurso Miss Bumbum anunciou o fim do seu casamento com Thiago, de quem está esperando um filho. Após a separação, Andressa disse que estava pensando frequentemente em cometer suicídio, mas não faz isso por causa dos seus filhos e por saber que “o inferno é real”. No dia 29, a ex-Fazenda, que já é mãe de Arthur, de 16 anos, expôs uma troca de mensagens com o ex-marido na qual afirmou que foi traída e deu a entender que estava de volta à prostituição anunciando, inclusive, que Imola, nome que usava quando se prostituía, estava de volta.

Na madrugada desta sexta, o casal protagonizou outra polêmica quando Thiago foi com a polícia até a boate em que Andressa iria se apresentar, em Porto Alegre. “Estou aqui no restaurante do Gruta Azul jantando porque daqui a pouco eu ia me apresentar, fazer um show, e meu ex-marido está aqui na porta querendo, de repente, me prender por não sei o que”, desabafou a modelo nas redes sociais. Thiago também se manifestou nas redes sociais. “Atenção prostíbulo vagabundo, vai ser assim a agora”, escreveu em uma foto na qual a polícia aparece na porta da boate. Depois da confusão no local, ele publicou uma foto de Andressa sentada em um sofá e escreveu: “Em casa e bem pianinha”.