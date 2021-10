Andressa Urach reata casamento: ‘Pelo bem do nosso filho’

Casal anunciou término há pouco mais de uma semana e protagonizou uma série de episódios polêmicos

Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial Andressa e Thiago se casaram no civil em abril de 2021



Pouco mais de uma semana após anunciar o fim do seu casamento com o oficial de justiça Thiago Lopes, Andressa Urach informou neste sábado, 2, que o casal reatou pelo bem do filho Leon — ela está grávida de dois meses. “Decidimos lutar pela nossa família”, escreveu a modelo. Thiago também se manifestou nas redes sociais, onde postou uma foto antiga com a esposa e disse: “E assim estamos: em paz. E o final disso tudo desagradou muita gente. Não permitirei que meu filho nasça sem um pai e uma mãe presentes. Podem tirar o ‘ex’ quando se referirem a mim.”

No dia 29, a ex-Fazenda, que já é mãe de Arthur, de 16 anos, expôs uma troca de mensagens com o ex-marido na qual afirmou que foi traída e deu a entender que estava de volta à prostituição. Na madrugada desta sexta, o casal protagonizou outra polêmica quando Thiago foi com a polícia até a boate em que Andressa iria se apresentar, em Porto Alegre. À noite, porém, a ex-miss Bumbum postou um stories no Instagram afirmando que Thiago havia se “arrependendido” de tê-la deixado grávida. “Disse que vai cuidar de mim e do bebê. Obrigada a preocupação de todos”, escreveu a modelo.