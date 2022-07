Internada, Anitta se prepara para passar por cirurgia: ‘Vim da turnê direto para o hospital’

Cantora, que estava na Europa, tranquilizou os seguidores dizendo que está bem e sendo bem cuidada

Reprodução/Instagram/anitta Com diagnóstico de endometriose, Anitta precisará passar por uma cirurgia



A cantora Anitta está internada em São Paulo para passar por uma cirurgia. Após postar stories no hospital, a poderosa preocupou fãs e amigos que não falam português e não acompanharam o recente desabafo que ela fez sobre as dores que sente devido a endometriose. Em um post em inglês feito nesta terça-feira, 19, Anitta tranquilizou os seguidores e explicou o motivo da internação: “Vim da turnê direto para o hospital para começar os preparativos para uma cirurgia que vou fazer assim que meu corpo estiver pronto. A cirurgia já estava marcada antes do início da turnê. Eu tenho endometriose, algo muito comum em milhões de mulheres no mundo, mas não tão falado quanto deveria ser. Estou bem e sendo muito bem cuidada. Manterei todos informados”. A cantora estava em turnê pela Europa e foi internada assim que retornou ao Brasil. Ela está no hospital acompanhada do namorado, Murda Beats. “Melhor enfermeiro”, escreveu em uma foto em que aparece na cama do hospital com o parceiro. A influenciadora Gkay também está acompanhando a cantora. “A melhor amiga que você pode ter no hospital”, afirmou a dona do hit Envolver.