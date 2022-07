Briga entre Anitta e Melody faz compositora da música de Ariana Grande notar suposto plágio

Nija Charles se manifestou após ‘Assalto Perigoso’ ser apontado como uma versão brasileira não autorizada de ‘Positions’; música já não está mais disponível na Apple Music

Reprodução/Instagram/anitta/melodyoficial3 Anitta e Melody voltaram a trocar farpas nas redes sociais



A nova troca de farpas entre Anitta e Melody pode trazer consequências para a carreira da cantora de 15 anos. Isso porque, Assalto Perigoso, um dos recentes sucessos da artista, pode ser considerado um plágio após a dona do hit Envolver dizer que a música é uma versão não autorizada de Positions, da cantora Ariana Grande. Com a repercussão da discussão, alguns seguidores começaram a marcar a gravadora responsável pela canção original, algo que chamou a atenção de Nija Charles, uma das compositoras de Positions. O bate-boca começou porque Anitta disse que Melody era um bom exemplo da expressão “falem bem ou falem mal, mas falem de mim”. A poderosa disse que a funkeira mantinha seu engajamento gerando polêmicas nas redes sociais. Melody rebateu Anitta dizendo que o sucesso das suas músicas acontecia naturalmente e que Envolver só chegou no top 1 global do Spotify porque a cantora investiu muito dinheiro nisso.

A carioca rebateu a jovem artista: “Eu conheço os compositores da música que tu bateu top 1, mana. Acho que você não conhece eles não porque a música é da Ariana Grande no caso, né… mas fica tranquila que eu não mostrei para eles se não…”. Um fã tomou partido de Anitta fez um post marcando a gravadora da artista americana: “Oi, Republic Records. Essa música é um plágio de Positions e está lucrando com isso, os streams já somam 40 milhões sem dar os devidos créditos”. Foi então que Nija compartilhou a publicação e, além de usar um emoji indicando que está de olho no assunto, comentou: “Espera aí”. Após a confusão, seguidores notaram que Assalto Perigoso foi removido da Apple Music. Já o videoclipe estrelado por Melody foi publicado novamente no YouTube da MB Hits Produtora na madrugada desta segunda-feira, 18, gerando uma nova contagem de visualizações.