Lula responde Anitta após cantora dizer que não vai fazer propaganda política: ‘Sei que não é petista’

Através do Twitter, o ex-presidente afirmou que tem ciência de que o apoio da estrela do pop deve-se apenas à luta contra o bolsonarismo

Reprodução/Instagram/@anitta - ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Anitta disse que votará em Lula nas eleições de 2022



Pré-candidato à presidência da República, Lula (PT) usou suas redes sociais para responder a cantora Anitta, que negou ao Partido dos Trabalhadores o uso de sua imagem para propaganda política. Através do Twitter, o ex-presidente afirmou que tem ciência de que o apoio da estrela do pop deve-se apenas ao combate contra Jair Bolsonaro (PL). “Anitta, de fato você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido mas mesmo assim está conosco nesta caminhada, porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz”, escreveu Lula.

No último sábado, 16, Anitta reiterou que irá votar em Lula por ter “maiores chances” de vencer Jair Bolsonaro na corrida pela faixa de presidente. A cantora, ainda assim, deixou claro que não irá autorizar os membros do PT a usar sua imagem para fins políticos. “Atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu não uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos”, escreveu a cantora, que voltou a chamar o atual chefe do Executivo de “Voldemort”, nome do principal vilão na saga “Harry Potter”. “Depois de muitas pesquisas a conclusão é de que essa pessoa é o Lula. E o que vou fazer daqui em diante é usar minhas plataformas no que eu puder ajudar para trazer mais visibilidade a ele com a propósito de não termos novamente Voldemort na presidência”, acrescentou.