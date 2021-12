Joelma se desequilibra e cai com dançarino durante show no Pará; veja vídeo

Cantora fez sua primeira apresentação desde o início da pandemia nesta sexta-feira

Reprodução/Instagram/joelmaareal/31.08.2021 Cantora fez primeira apresentação desde o início da pandemia



Joelma se desequilibrou e caiu ao fazer uma acrobacia com seu bailarino durante um show em Abaetetuba, no Pará, na madrugada desta sexta-feira, 3. Foi a primeira apresentação da cantora desde o início da pandemia de Covid-19. Na ocasião, eles executavam uma coreografia, um dos bailarinos levantou a artista e a “jogou para cima”. No entanto, ao repetir a manobra, o bailarino não conseguiu segurar Joelma e ela acabou caindo em cima dele, que também foi ao chão. O dançarino a ajudou a levantar, os dois riram do acidente e continuaram o show normalmente. Ninguém se machucou. Alguns fãs compartilharam o momento do tombo nas redes sociais, assista: