Internada na UTI com Covid-19, Ygona Moura tem piora e família pede oração

Influenciadora digital teve complicações relacionadas à doença e está respirando com a ajuda de aparelhos

Reprodução/Instagram/ygona.moura



A influenciadora digital Ygona Moura teve uma piora no seu quadro clinico e a família usou as redes sociais para pedir orações. Após testar positivo para a Covid-19, a influencer teve complicações e precisou ser internada na UTI do Hospital Cidade Tiradentes, em São Paulo. “Gente, a Ygona não está melhorando hoje, ela está pior do que ontem, nos ajude senhor”, postou a família no Instagram no último domingo, 25. O caso da influencer ganhou repercussão porque assim que foi internada, os seguidores começaram a especular que ela tinha morrido e seu nome foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Outra polêmica envolvendo o nome de Ygona é que antes de pegar a doença, ela chegou a minimizar os riscos da Covid-19. “Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso. Saí de lá quase 8h da manhã. Aglomerei mesmo e recebi bem para isso, viu? Beijo para as más-línguas”, chegou a dizer no YouTube. O caso da influencer é grave e ela respira com a ajuda de aparelhos.