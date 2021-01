Lucas Selfie e Raissa trocam farpas ao anunciar término: ‘A gente nunca namorou’

Anúncio foi feito pela ex-peoa, que chegou a chorar falando da separação; ele também se pronunciou

Reprodução/Instagram/raissabarbosaoficial Raissa Barbosa e Lucas Selfie não estão mais juntos



É o fim do casal “Selfissa”! Durante “A Fazenda 12” e após o reality show, muitos fãs torceram pelo relacionamento de Raissa Barbosa e Lucas Selfie, mas o relacionamento fora da atração da Record durou menos de dois meses. O anuncio da separação foi feito pela ex-peoa na noite de domingo, 24, e pegou muita gente de surpresa, já que ela e Selfie vinham aparecendo juntos nos últimos dias em reencontros com outros participantes de “A Fazenda”. “Eu e Lucas não estamos mais juntos, e nunca estivemos né? Como vocês puderam observar no reality e aqui fora, pelo menos da minha parte achava que tinha algo. Não vou ficar numa relação onde eu fico presa a pessoa me travando de tudo e nem fingindo ser o que não sou. Estou sendo bem sincera como eu sempre fui, e nem vou me prolongar tanto para não falar besteira. É isso”, escreveu Raissa no Instagram.

Ela também apareceu chorando nos stories e demonstrou que está abalada com o fim da relação. “Não vou fazer textinho falando que a amizade continua, igual várias pessoas falam. Não vou fingir se alguma coisa que eu não sou. Estou tentando ser forte, mas eu tenho sentimento. Não estou bem, tem muita coisa acontecendo na minha vida.” Com a rápida repercussão da separação, Selfie também gravou uma série de stories explicando seu ponto de vista: “Achei que estava muito de boa. Sempre deixei muito claro lá dentro que eu não sabia lidar com essa situação. Não tinha vontade, capacidade, não tinha disposição de ser um casal, nunca namorei na minha vida”, disse o ex-peão, que também falou que se permitiu tentar um namoro dentro e fora do jogo, mas não deu certo.

“Eu e a Raissa não estamos mais juntos, a gente nunca namorou. Nunca teve esse papo, nunca teve esse pedido, nunca teve esse acordo, a gente sempre se respeitou e tentou ver no que ia dar. Não tenho ego de não falar que eu uma parcela de culpa disso não ter ido para sempre, porque, sim, isso tem a ver com o momento que eu estou vivendo.” Selfie deixou claro que está focado no trabalho e essa é sua verdadeira paixão. “A gente foi emburrando com a barriga, eu empurrei mais. Não rolou como um relacionamento, era uma pessoa que queria ter na minha vida, seja como amiga ou como for, não sei como será daqui para frente”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)