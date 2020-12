Internado com Covid-19, Marco Ricca está ‘lúcido’ e médicos estudam dar alta do CTI

Ator foi internado no início do mês em um estado delicado, mas já respira sem aparelhos

Reprodução/Globo Marco Ricca apresenta melhora no quadro clínico



O ator Marco Ricca, de 58 anos, está internado no Rio de Janeiro desde o início do mês após ser diagnosticado com Covid-19. Ele ainda está no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas apresentou uma melhora no seu quadro clínico. A assessoria de imprensa do hospital Casa de Saúde São José afirmou nesta quarta-feira, 16, em nota, que o artista “está lúcido e respirando espontaneamente”. Também foi informado que “a equipe médica seguirá acompanhando sua evolução para, em breve, avaliar sua alta do CTI”. Marco está escalado para “Um Lugar ao Sol”, próxima novela da Globo a ocupar a faixa das 21h. O ator esteve no ar recentemente na minissérie “Hebe” e na novela “Órfãos da Terra”.