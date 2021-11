Ator de ‘Homem-Aranha’ confirma que está trabalhando em projeto envolvendo seu personagem; entenda

Em meio a boatos de retornos para o filme ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, ator confirmou que está gravando novo material envolvendo seu personagem, mas não revelou para que longa

Reprodução/Sony/23.08.2021 Ator que fez parte do filme "Homem-Aranha: De Volta Para Casa", lançado em 2017 confirmou que está trabalhando em novo material



Em meio às expectativas para o retorno de Tobey Maguire e Andrew Garfield para o filme “Homem-Aranha: Sem Caminho Para Casa“, o ator Michael Keaton revelou que está trabalhando em um projeto envolvendo o retorno de seu personagem, o vilão Abutre. A informação foi revelada por Keaton em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live. Na conversa, o ator revelou que estava trabalhando em um projeto secreto envolvendo o retorno de seu personagem, mas não revelou qual produção seria. A expectativa é de que Keaton e o Abutre aparecem no filme “Morbius”, filme protagonizado por Jared Leto que tem previsão para estrear em janeiro de 2022. O vilão apareceu no filme “Homem-Aranha: De Volta Para Casa”, primeiro longa solo do herói protagonizado por Tom Holland. Para o novo filme do herói, estão confirmados os retornos de Alfred Molina e Jamie Foxx, que interpretaram vilões fora do Universo Cinematográfico Marvel.