‘Power’: Jamie Foxx e Rodrigo Santoro disputam por ‘droga do superpoder’ em novo filme; veja o trailer

Novo filme de ação da Netflix estreia dia 14 de agosto no catálogo do streaming

Reprodução/Netflix Jamie Foxx estrela novo filme de ação como ex-soldado disposto a parar distribuição de droga poderosa



“Power” é o próximo filme de ação da Netflix que promete tirar o fôlego dos fãs de tiro, porrada e bomba. No trailer divulgado na quarta-feira (15), Rodrigo Santoro é um traficante de uma nova e misteriosa droga que dá diferentes superpoderes a seus consumidores. No entanto, só tomando para saber qual “gene mutante” será ativado.

Para deter a disseminação da droga e combater o aumento da criminalidade em New Orleans, um policial (Joseph Gordon-Levitt), uma jovem traficante (Dominique Fishback) e um ex-soldado com sede de vingança (Jamie Foxx) decidem usar fogo contra fogo: tomar a pílula para conseguir encontrar e deter seus fabricantes. O filme estreia no dia 14 de agosto no catálogo do streaming.

Confira o trailer: