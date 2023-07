Internado, MC Marcinho sofre parada cardíaca e é intubado

Cantor deu entrada no Hospital Copa d’Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 27 de junho; empresário pediu orações

Reprodução/Instagram/mcmarcinho MC Marcinho está internado no Rio de Janeiro desde o dia 27 de junho



O cantor MC Marcinho, que está internado no Hospital Copa d’Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 27 de junho, sofreu uma parada cardíaca e precisou ser intubado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista à Jovem Pan nesta terça-feira, 11. De acordo com o boletim médico, Marcinho “é portador de cardiopatia e doença renal crônica”. Após a parada cardiorrespiratória, que aconteceu na segunda-feira, 10, houve a necessidade de suporte cardíaco por oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO). “Nesse momento, encontra-se sedado, em ventilação mecânica e hemodiálise. Seu estado é grave, mas estável”, divulgou o hospital.

Mauro Garcia, empresário do funkeiro, apareceu chorando nas redes sociais e declarou: “Queria pedir para as pessoas me ajudarem em oração pelo meu irmão. Ele piorou e teve que intubar”. O dono do hit Glamurosa vem há um tempo enfrentando problemas de saúde. Em março deste ano, ele precisou fazer uma cirurgia de urgência, pois seu coração estava fraco. Na ocasião, a assessoria de Marcinho explicou que ele precisava trocar o marca-passo que “foi colocado de forma errada”. “Ele não consegue dormir com falta de ar. Está muito fraco, nem andar ele está conseguindo sozinho”, divulgou a equipe do artista antes da operação. O caso se tornou público porque o cantor teve um problema com o convênio para a liberação do procedimento e pediu ajuda nas redes sociais. No dia 29 de março, após realizar a cirurgia, ele gravou um vídeo agradecendo o apoio que recebeu de fãs e artistas.