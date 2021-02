MC Marcinho sai do coma após infecção e diz que médicos ficaram espantados

‘Foi sobrenatural. Já estou no quarto e em breve estarei em casa’, afirmou o cantor

Reprodução/Instagram/mcmarcinho MC Marcinho gravou vídeo no hospital falando do seu estado de saúde



O cantor MC Marcinho postou um vídeo na manhã desta quinta-feira, 4, falando sobre seu estado de saúde. Ele está internado no Hospital Bangu, no Rio de Janeiro, mesmo lugar em que ficou quando testou positivo para a Covid-19. Em seu relato, o funkeiro contou que chegou a ficar internado no CTI devido a uma infecção que chegou ao seu pulmão. “Peguei uma infecção no pé esquerdo, dei entrada aqui [no hospital] no dia 14 [de janeiro] para poder ver isso. Os médicos acharam melhor fazer uma raspagem, colher um pedaço do osso para poder ver sobre essa bactéria e saber qual antibiótico [receitar]. Operaram, a operação foi ótima, mas infelizmente a infecção subiu pelo sangue, foi parar no meu pulmão e isso me trouxe várias complicações”, contou o artista. No dia 24 de janeiro, ele precisou ser intubado e ficou em coma por quatro dias. Quando se recuperou, os médicos ficaram espantados. “O que aconteceu aqui foi sobrenatural. Já estou no quarto e em breve estarei em casa”, finalizou Marcinho.