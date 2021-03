Geraldo Luís recebe alta após passar 22 dias internado com Covid-19

Apresentador da Record teve 70% do pulmão afetado por uma pneumonia; ele foi internado com o filho

Reprodução/Instagram/geraldobalanca/21.03.2021 Geraldo Luís recebeu alta após ser internado com Covid-19



O apresentador Geraldo Luís recebeu alta na noite de sábado, 20, após ficar 22 dias internado. Após ser diagnosticado com Covid-19, o jornalista da Record apresentou um quadro de pneumonia que afetou 70% do seu pulmão e, por conta disso, precisou ser transferido para a UTI. “Passei uma travessia como de um rio turbulento que aos poucos foi acalmando. Agradecer toda equipe de enfermeiros, médicos e minha amiga que diretamente foi a responsável pelo meu tratamento que me trouxe de volta. Mulher determinada a salvar vidas, doutora Ludhmila Hajjar, que tanto cuidou de mim. O que senti quando elas entraram no quarto? Uma voz de Deus interna em mim. Vocês que oraram tanto por mim, muito obrigado, que Jesus cuide de vocês. A gratidão por voltar vivo para a casa”, escreveu Geraldo Luís neste domingo, 21, no Instagram.

O apresentador também fez uma homenagem ao filho, John Sakra, que assim como ele testou positivo para a doença e ficou internado junto com o pai. “Nesses dias, você [John] foi meu oxigênio de alma. Teu silêncio ao meu lado era alimento para minha alma, um filho tão jovem e tão humano. Sua presença foi a presença de Jesus ao meu lado em dias de escuridão e medo. Vi sim seu olhar de dúvidas, mas ao mesmo tempo de calma. Você tem uma paz que consegue abraçar a todos. Entramos juntos e saímos juntos dessa. Você não é só filho, ganhei do seu um ser de luz que já caminha pela vida ensinando. Meu amor amigo, virou meu enfermeiro, aprendeu a me dar banho. Ela foi minha muleta, aliás está sendo”, postou o jornalista que definiu sua recuperação como um “milagre”.

