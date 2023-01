Fãs de RBD trocam socos e puxões de cabelo por ingressos de show do grupo mexicano no Rio; veja vídeo

Banda se apresenta na capital fluminense no dia 19 de novembro deste ano

Reprodução/Twitter/RBD_oficial RBD fará um show no Rio de Janeiro



A venda de ingressos do show da banda RBD causou uma confusão generalizada entre fãs no Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira, 27, pessoas trocaram socos e puxões de cabelo em uma fila na Jeunesse Arena, na zona oeste da capital fluminense. Segundo o vídeo, o confronto aconteceu após um comprador tentar desrespeitar a ordem de atendimento da bilheteria. As imagens mostram ao menos cinco indivíduos envolvidos na briga, incluindo homens e mulheres. O grupo mexicano se apresenta no Rio de Janeiro, no Estádio do Engenhão, no dia 19 de novembro deste ano. Os ingressos para o show já estão esgotados e, por enquanto, a produção do evento ainda não divulgou uma data extra na cidade. São Paulo recebe o RBD no Allianz Parque nos dias 17 e 18 de novembro do mesmo mês. Alguns fãs pedem para que o grupo atenda a demanda do público e anuncie novas datas no Brasil. “Eles são o que são pela gente, pela América Latina, pelo Brasil. Eu nunca fiquei tão magoado como estou agora”, escreveu um usuário do Twitter. Quando veio para o país pela última vez, em 2008, o RBD fez shows fora do eixo Rio-São Paulo, nas capitais Belo Horizonte, Manaus e Brasília. Desta vez, as apresentações estão restritas para a região Sudeste.