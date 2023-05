Intérprete de Rita Lee no teatro, Mel Lisboa diz que foi ousada por aceitar fingir ser a cantora

Atriz, que viveu a rainha do rock nacional no musical ‘Rita Lee Mora ao Lado’, lamentou a morte da artista com quem conviveu nos últimos 10 anos: ‘Dói muito’

Reprodução/Instagram/mellisboa Mel Lisboa prestou uma homenagem a Rita Lee, cantora que já interpretou no teatro



A atriz Mel Lisboa, que interpretou a rainha do rock nacional no musical “Rita Lee Mora ao Lado”, homenageou a cantora nesta terça-feira, 9. “Rita, a maior de todas. A estrela mais brilhante deste nosso céu. Minha inspiração. Nossa rainha. Hoje dói muito, mas me sinto privilegiada por ter existido na mesma época que você, por ter tido a ousadia de subir no palco fingindo ser você e por ter tido a honra de ter estado ao seu lado nesses últimos 10 anos”, declarou a intérprete da cantora no Instagram. “Obrigada por tudo que você fez por todos nós. Você fez e sempre fará um monte de gente feliz. Descanse em paz, rainha”, acrescentou.

Nos comentários da publicação, os fãs da atriz deixaram mensagens de apoio. “Obrigada por ter sido a nossa Rita tantas vezes e saber que uma parte dela está em você para sempre”, disse uma pessoa. “Mel, eu estava presente no dia que ela foi te ver no ‘Rita Lee Mora ao Lado’ e pude ver toda a emoção. Você foi incrível em representar essa gigante”, escreveu outra. “Assisti a peça e minha vida nunca mais foi do mesmo jeito. Obrigado”, acrescentou mais uma. O musical estrelado por Mel estreou em 2014 e foi baseado no livro “Rita Lee Mora ao Lado – Uma Biografia Alucinada da Rainha do Rock”, de Henrique Bartsch. Com sucesso de público, a produção contou com mais de uma temporada. Rita morreu na noite desta segunda-feira, 8, aos 75 anos.